"Никс" обыграли "Кливленд", Порзингис набрал 32 очка

"Нью-Йорк" в гостях обыграл "Кливленд" со счетом 114:95 в матче регулярного чемпионата НБА. "Кавальерс" потерпели третье поражение кряду, в то время как "Никс" победили во второй раз подряд.

В составе победителей лучшим игроком стал Кристапс Порзингис, оформивший дабл-дабл (32 + 12 подборов), 34 очка набрал Тим Хардуэй. Звезда "Кливленда" Леброн Джеймс набрал 16 очков, сделал 10 подборов и 7 передач, 22 очка на счету Кевина Лава.

НБА

Регулярный чемпионат

"Кливленд" – "Нью-Йорк" – 95:114 (19:29, 35:33, 21:30, 20:22)

К: Лав (22 + 11 подборов), Джеймс (16 + 10 подборов), Роуз (15)

Н-Й: Хардуэй (34), Порзингис (32 + 12 подборов), Кантер (18 + 12 подборов)