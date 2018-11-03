Дабл-дабл Уэстбрука помог "Оклахоме" обыграть "Вашингтон"

"Оклахома-Сити" на выезде обыграл "Вашингтон" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-даблом в составе победителей отметился разыгрывающий Расселл Уэстбрук.

В другой встрече "Чикаго" на своем паркете уступил "Индиане".

НБА

Регулярный чемпионат

"Чикаго" - "Индиана" - 105:107 (37:22, 21:38, 22:27, 25:20)

Ч: Блэйкн (22), Лавин (20), Холидэй (19)

И: Оладипо (25 + 14 подборов), Тернер (18), Коллисон (14)

"Вашингтон" - "Оклахома-Сити" - 111:134 (30:35, 20:44, 35:31, 26:24)

В: Бил (27), Ховард (20), Уолл (19)

О: Уэстбрук (23 + 12 передач), Грант (22), Джордж (17)