Дабл-дабл Гриффина помог "Клипперс" победить "Денвер"

"Клипперс" одержали победу над "Денвером" со счетом 109:104 в матче регулярного чемпионата НБА. В составе команды из Лос-Анджелеса дабл-дабл из 20 очков и 12 подборов оформил Блэйк Гриффин.

У "Наггетс" 19 очков на счету Гэри Харриса. Мэйсон Пламли отличился дабл-даблом – он набрал 16 очков и сделал 12 подборов.

Отметим, что эта победа стала для "Клипперс" шестой подряд.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Денвер" – 109:104 (29:27, 21:32, 30:22, 29:23)

К: Гриффин (20+12 подборов), Харрелл (18), Уильямс (17).

Д: Харрис (19), Йокич (18), Бартон (17), Пламли (16+14 подборов).