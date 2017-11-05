Дабл-дабл Драммонда помог "Детройту" победить "Сакраменто"

"Детройт" на своей площадке обыграл "Сакраменто" со счетом 108:99 в матче регулярного чемпионата НБА. "Пистонз" впервые с сезона-2008/09 стартовали в "регулярки" с разницей побед и поражений 7-3.

В составе победителей 24 очка набрал Эвери Брэдли, дабл-дабл на счету Андре Драммонда (16 + 19 подборов). У "Кингз" 19 очков на счету Зака Рэндолфа, а выбранный на драфте этим летом Деарон Фокс отметился 14 очками.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Сакраменто" – 108:99 (29:26, 23:23, 33:25, 23:25)

Д: Брэдли (24), Харрис (20), Драммонд (16 + 19 подборов)

С: Рэндолф (19), Фокс (14), Хилд (13 + 8 подборов)