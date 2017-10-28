Дабл-дабл центрового Таунса принем "Миннесоте" победу над "Оклахомой"

"Миннесота" обыграла "Оклахому" в матче регулярного чемпионата НБА - 119:116. Для "Тандер" это третье поражение в пяти матчах. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Тимбервулвз" Карл Энтони-Таунс. Он оформил дабл-дабл, забросив 33 очка и сделав 19 подборов. Также дабл-дабл заработал разыгрывающий команда Джефф Тиг (17 очков + 10 передач). Самым результативным игроком "Оклахомы" стал разыгрывающий Рассел Уэстбрук, набравший 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Миннесота" - "Оклахома" - 119:116 (26:33, 33:26, 31:30, 29:27)

М: Таунс (33 очка + 19 подборов), Батлер (25), Тиг (17 очков + 10 передач).

О: Уэстбрук (27), Энтони (23), Джордж (23).