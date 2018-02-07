Чемпион НБА Кэрон Батлер завершил карьеру

Форвард Кэрон Батлер официально объявил о завершении карьеры. 37-летний баскетболист выступал за "Майами", "Лейкерс", "Вашингтон", "Даллас", "Клипперс", "Милуоки", "Оклахома-Сити", "Детройт" и "Сакраменто". Вместе с "Далласом" он стал чемпионом НБА в 2011 году.

- Играть в НБА было моей мечтой. Я провел в этой лиге 16 лет. Моими напарниками были великие баскетболисты. Я работал под руководством знаменитых тренеров. Я не мог представить, что моя карьера получится настолько яркой, – написал Батлер на сайте The Players Tribune. – Я заканчиваю карьеру, но не прощаюсь с баскетболом. Так или иначе я останусь в игре. Хочу поблагодарить всех болельщиков за поддержку.