Будущий MVP? Адетокумбо набрал 44 очка, побив личный рекорд результативности

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо отметился 44 очками в матче регулярного чемпионата НБА против "Портленда". 22-летний грек установил новый личный рекорд результативности. Отметим, что в двух предыдущих матчах сезона лидер "Бакс" набирал 37 и 34 очка соответственно. Его команда одержала две победы в трех встречах на старте регулярки.

Yo after Giannis ripped CJ he took ONE DRIBBLE to get to the rim after crossing half court WHAT IS THIS pic.twitter.com/FCB19JfimP – Giannis Wobtetokoupo (@World_Wide_Wob) 22 октября 2017 г.