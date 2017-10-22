08:09 | Баскетбол — НБА

Будущий MVP? Адетокумбо набрал 44 очка, побив личный рекорд результативности


Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо отметился 44 очками в матче регулярного чемпионата НБА против "Портленда". 22-летний грек установил новый личный рекорд результативности. Отметим, что в двух предыдущих матчах сезона лидер "Бакс" набирал 37 и 34 очка соответственно. Его команда одержала две победы в трех встречах на старте регулярки.

 

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