"Бруклин" проиграл "Детройту", Мозгов набрал 4 очка

В матче регулярного чемпионата НБА "Детройт" на своей площадке обыграл "Бруклин" – 115:106. Самым результативным игроком встречи с 34 очками стал защитник Аллен Крэбб. Сразу трое его партнеров оформили по дабл-даблу.

Российский центровой "Нетс" Тимофей Мозгов вышел на паркет впервые с 11 января. Он провел в игре 7 минут, набрав четыре очка при одном подборе и двух блок-шотах.

У "Пистонз" 25 очками отметился Блэйк Гриффин. Центровой Андре Драммонд помимо 17 очков записал в свой актив 27 подборов. Для их команды победа стала пятой подряд.

НБА

Регулярный чемпионат

"Детройт" – "Бруклин" – 115:106 (26:21, 27:29, 26:23, 36:33)

Д: Гриффин (25 + 7 передач), Ст. Джонсон (19), Драммонд (17 + 27 подборов), Иш Смит (15), Гэллоуэй (13).

Б: Крэбб (34), Харрис (18), Д. Кэрролл (14 + 12 подборов), Дж. Аллен (13 + 14 подборов), Динуидди (12 + 11 передач).