"Бруклин" без Мозгова уступил "Клипперс"

"Сакраменто" переиграл на своем паркете "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА (102:99).
В другой встрече "Бруклин" на выезде уступили "Клипперс" (120:123). Российский форвард "Нетс" Тимофей Мозгов на паркет не выходил.
НБА
Регулярный сезон
"Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)
С: Богданович (22), Лабиссьер (14), Хилд (12)
Н: Хардуэй (24), О'Куинн (14), Кантер (14 + 16 подборов)
"Клипперс" - "Бруклин" - 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)
К: Риверс (27), Харрис (26), Уильямс (21)
Б: Леверт (27), Кэрролл (20), Харрис (19)
Andrey_RB
А с Мозговым выиграл бы?
08:56