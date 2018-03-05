"Бруклин" без Мозгова уступил "Клипперс"

"Сакраменто" переиграл на своем паркете "Нью-Йорк" в матче регулярного чемпионата НБА (102:99).

В другой встрече "Бруклин" на выезде уступили "Клипперс" (120:123). Российский форвард "Нетс" Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

НБА

Регулярный сезон

"Сакраменто" - "Нью-Йорк" - 102:99 (32:20, 19:26, 32:26, 19:27)

С: Богданович (22), Лабиссьер (14), Хилд (12)

Н: Хардуэй (24), О'Куинн (14), Кантер (14 + 16 подборов)

"Клипперс" - "Бруклин" - 123:120 (32:27, 33:26, 26:33, 32:34)

К: Риверс (27), Харрис (26), Уильямс (21)

Б: Леверт (27), Кэрролл (20), Харрис (19)