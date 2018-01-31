"Бруклин" без Мозгова проиграл "Нью-Йорку"

"Нью-Йорк" на своем паркете обыграл "Бруклин" в матче регулярного чемпионата НБА. Дабл-дабл в составе "Никс" оформил центровой Энес Кантер. Российский форвард Тимофей Мозгов на паркет не выходил.

В других встречах "Вашингтон" переиграл "Оклахому", а "Торонто" взял верх над "Миннесотой".

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Оклахома-Сити" - 102:69 (30:25, 23:29, 22:22, 27:20)

В: Портер (25), Бил (21), Моррис (18)

О: Джордж (28), Энтони (19), Адамс (16 + 12 подборов)

"Нью-Йорк" - "Бруклин" - 111:95 (30:22, 31:19, 25:28, 25:26)

Н: Порзингис (28), Кантер (20 + 20 подборов), Хардуэй (15)

Б: Кэрролл (13), Стаускас (12), Крэбб (12), Аллен (12)

"Торонто" - "Миннесота" - 109:104 (19:27, 32:30, 27:23, 31:24)

Т: Дерозан (23), Валанчюнас (18 + 11 подборов), Лаури (15), Ибака (15)

М: Батлер (25), Уиггинс (15), Дженг (14)