"Бруклин" без Мозгова проиграл "Милуоки"

"Торонто" на своем паркете обыграл "Мемфис" в матче регулярного сезона НБА – 101:86. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Гризлиз" Марк Газоль, который набрал 20 очков.

В параллельной встрече "Бруклин" проиграл "Милуоки" – 94:109. Россиянин Тимофей Мозгов на площадке не появлялся.

НБА

Регулярный сезон

"Торонто" – "Мемфис" – 101:86 (25:24, 31:20, 20:30, 25:12)

Т: Райт (15), Дерозан (13), Ванвлит (13).

М: Газоль (20), Харрисон (16), Брукс (12).

"Бруклин" – "Милуоки" – 94:109 (22:36, 19:26, 31:21, 22:26)

Б: Леверт (15), Кэрролл (15), Аллен (14).

М: Бледсо (28), Хенсон (17+18 подборов), Миддлтон (16), Адетокунбо (16).