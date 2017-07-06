"Бостон" хочет обменять Смарта, Брэдли и Карудера ради Хэйворда

По информации ESPN, "Бостон" планирует обменять сразу трех игроков в ближайшее время, чтобы очистить платежную ведомость под Гордона Хэйворда. Ожидается, что "Селтикс" покинут Маркус Смарт, Эйвери Брэдли и Джей Краудер. Последний может стать частью сделки и отправится в "Юту".

В минувшем сезоне форвард провел 73 матча в регулярном чемпионате НБА, в среднем за игру набирая по 21,9 очка, делая 5,4 подбора и 3,5 передачи. Ранее сам игрок в своем блоге на The Players Tribune объявил о переходе в "Селтикс".