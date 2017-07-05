Хэйворд объявил о переходе в "Бостон"

Форвард "Юты" Гордон Хэйворд продолжит свою карьеру в "Бостоне". Об этом игрок объявил в своем блоге на The Players Tribune.

"В последнюю неделю я провел несколько встреч с "Бостоном", "Майами" и "Ютой". И после каждой из них у меня было ощущение, что это подходящая команда. Еще прошлой ночью я не был уверен на 100 процентов, что сделал правильный выбор. Но после семи лет в "Юте" я решил присоединиться к "Бостону", - написал Хэйворд.

Отметим, за семь сезонов в "Юте" Хэйворд провел 516 матчей в регулярном чемпионате, в которых в среднем набирал 15,7 очка. Наилучший результат он показал в прошлом сезоне - 21,9 очка. В плей-офф этого года он отыграл 11 игр, в которых в среднем зарабатывал 24,1 очка.