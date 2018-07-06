Боссы "Лейкерс" советуются с Джеймсом по поводу подписаний свободных агентов

Руководство "Лейкерс" советуется со своим новичком Леброном Джеймсом о селекции клуба, сообщает ESPN. По информации источника, после открытия рынка свободных агентов звездный форвард провел встречу с президентом клуба Мэджиком Джонсоном, которая продолжалась три часа.

Отмечается, что на этом собрании обсуждался план по усилению "Лейкерс" игроками, наличие которых позволит Джеймсу больше играть без мяча и меньше времени уделять организации атак для одноклубников.

После перехода Джеймса "Лейкерс" достигли соглашений о переходе Рэджона Рондо, Лэнса Стивенсона, Кентавиуса Колдуэлл-Поупа и Джавэйла Макги.