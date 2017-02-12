Болельщики "Оклахомы" приготовили специальные футболки для встречи Дюранта

Фанаты "Оклахомы" приготовилсь к встрече с форвардом "Голден Стэйт" Кевином Дюрантом, сообщает Sports Center. Болельщики на матч регулярного чемпионата НБА, который станет для игрока первым на площадке "Тандер" в футболке другой команды, выйдут в футболках с надписью "Трус".

Дюрант провел девять сезонов в составе "Оклахомы", а летом 2016 года перешел в "Голден Стэйт". Его уход стал неожиданностью для болельщиков и команды.