04:22 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Болельщики "Оклахомы" приготовили специальные футболки для встречи Дюранта

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Фанаты "Оклахомы" приготовилсь к встрече с форвардом "Голден Стэйт" Кевином Дюрантом, сообщает Sports Center. Болельщики на матч регулярного чемпионата НБА, который станет для игрока первым на площадке "Тандер" в футболке другой команды, выйдут в футболках с надписью "Трус".

Дюрант провел девять сезонов в составе "Оклахомы", а летом 2016 года перешел в "Голден Стэйт". Его уход стал неожиданностью для болельщиков и команды.

 

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Материалы REN-TV

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