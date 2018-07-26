Болден перешел из "Маккаби" в "Филадельфию"

Форвард тель-авивского "Маккаби" Джон Болден перешел в "Филадельфию", сооьбщает официальный сайт клуба НБА. Финансовые условия сделки и срок соглашения между 22-летним игроком и "Сиксерс" не разглашаются.

По данным Yahoo!Sports, контракт с австралийцем рассчитан на 4 года. По его условиям, зарплата игрока составит 7 миллионов долларов.

В минувшем сезоне он в среднем за матч в составе израильской команды набирал 7,9 очка, делал 6,9 подбора, 1,4 передачи.