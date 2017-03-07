08:51 | БАСКЕТБОЛ — НБА

Богут сломал ногу спустя минуту после дебюта за "Кливленд"

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Центровой Эндрю Богут, перебравшийся в "Кливленд" в начале этого месяца, всего 58 секунд сыграл в своем дебютном матче. 32-летний австралиец во второй четверти встречи регулярного чемпионата НБА с "Майами" появился на паркете, но в столкновении с Окаро Уайтом получил травму и был отправлен в больницу. У игрока выявлен перелом большеберцовой кости левой ноги. Точные сроки восстановления пока не называются.

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