Богут сломал ногу спустя минуту после дебюта за "Кливленд"

Центровой Эндрю Богут, перебравшийся в "Кливленд" в начале этого месяца, всего 58 секунд сыграл в своем дебютном матче. 32-летний австралиец во второй четверти встречи регулярного чемпионата НБА с "Майами" появился на паркете, но в столкновении с Окаро Уайтом получил травму и был отправлен в больницу. У игрока выявлен перелом большеберцовой кости левой ноги. Точные сроки восстановления пока не называются.

After 2-minutes into his debut with the @Cavs, Andrew Bogut suffered a left leg injury. (via @BleacherReport) 😳pic.twitter.com/yLstfP13xR – Leading Sports Media (@LeadingSports_) 7 марта 2017 г.