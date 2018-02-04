Айзея Томас: "Игроки "Кливленда" не доверяют друг другу"

Разыгрывающий "Кливленда" Айзея Томас считает, что причина поражения команды от "Хьюстона" (88:120) в матче регулярного чемпионата НБА кроется в недоверии друг другу. По словам Томаса, каждый прежде всего рассчитывает на себя, что отрицательным образом влияет на командную игру.

– Мы не играли как команда ни в защите, ни в атаке. Очень часто наши парни шли вперед почти в одиночку, – цитирует ESPN Томаса. – Наверное, потому что мы не доверяем друг другу. То же самое в обороне: не было подстраховки и помощи от напарников. Мы просто не верим друг другу.

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