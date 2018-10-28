Андрей Кириленко: "Я особой перспективы для Мозгова в "Орландо" не вижу"

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко считает, что у центрового Тимофея Мозгова не так много перспектив в "Орландо". 32-летний россиянин не сыграл ни в одном из шести матчей регулярного чемпионата НБА за "Орландо" в нынешнем сезоне.

– Конечно, я слежу за ситуацией, в которой находится Тимофей Мозгов, – цитирует РИА Новости Кириленко. – Все российские болельщики переживают за него. Тимофей – наш единственный представитель в НБА, и все мы хотим, чтобы он больше играл и не получал травм. Сейчас у него действительно есть травма. Он уже возрастной игрок и по своим ощущениям прекрасно знает, что в любой момент могут "вылезти" все болячки.

Ситуация, в которую попал Мозгов, не самая радужная для него, потому что на его позиции есть два сильных игрока: опытный и сильный центровой Никола Вучевич, являющийся лидером сборной Черногории, и перспективный Мо Бамба, выбранный на последнем драфте под шестым номером. Лично я особой перспективы для Мозгова в "Орландо" не вижу. Разве что кто-то из других центровых вдруг получит травму, и у Мозгова появится реальный шанс проявить себя.