Адетокумбо посвятил рекордную победу умершему отцу

Форвард "Милуоки" Яннис Адетокумбо посвятил победу над "Портлендом" (113:110) в регулярном чемпионате своему отцу, скончавшемуся 30 сентября. Греческий лидер "Бакс" набрал в этой встречи 44 очка, установив новый персональный рекорд результативности в НБА.

– Это был особенный матч, – цитирует Bleacher Report Адетокумбо. – Моя главная мотивация – играть ради моей семьи. Особенно для отца. Он любил эту игру. Это только начало. Я не собираюсь сбавлять обороты, впереди еще более 70 матчей и, надеюсь, плей-офф. Надеюсь, что мой отец смотрит на нас с небес и гордится.

Также пресс-служба "Бакс" выложила в Твиттере фото игрового мяча, на котором Адетокумбо написал: "Это для папы. Сегодня мы победили, а я набрал 44 очка".