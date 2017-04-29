42 очка Уолла позволили "Вашингтону" нанести четвертое поражение "Атланте"

"Вашингтон" нанес поражение "Атланте" в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА со счетом 115:99 и одержал победу в серии – 4-2. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Уизардс" Джон Уолл, набравший 42 очка. Соперником столичной команды по четвертьфиналу станет победитель пары "Чикаго" – "Бостон".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Атланта" – "Вашингтон" – 99:115 (23:30, 23:35, 36:24, 17:26)

А: Миллсэп (31 + 10 подборов), Шредер (26 + 10 передач), Хардуэй (13).

В: Уолл (42), Бил (31 + 10 подборов), Моррис (17).