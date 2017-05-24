42 очка Ирвинга и 34 Джеймса помогли "Кливленду" обыграть "Бостон"

"Кливленд" обыграл "Бостон" в четвертом матче 1/2 финала плей-офф НБА - 112:99. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Кавальерс" Кайри Ирвинг, набравший 42 очка. На счету Леброна Джеймса 34 очка, Кевин Лав сделал дабл-дабл - 17 очков и 17 подборов.

Этот результат позволил "Кливленду" удвоить преимущество в серии - 3-1. Следующий матч состоится 26 мая на площадке "Бостона".

НБА

Плей-офф

1/2 финала

Четвертый матч

"Кливленд" - "Бостон" - 112:99 (19:29, 28:28, 40:23, 25:19)

К: Ирвинг (42), Джеймс (34), Лав (17+17 подборов).

Б: Брэдли (19), Краудер (18), Хорфорд (16).

Счет в серии: 3-1.