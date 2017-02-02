41 очко Бледсоу не спасло "Финикс" в игре с "Клипперс"

"Клипперс" переиграл "Финикс" в выездном матче регулярного чемпионата НБА со счетом 124:114. Самым результативным игроком встречи стал защитник уступившей команды Эрик Бледсоу, набравший 41 очко.

НБА

Регулярный чемпионат

"Финикс" – "Клипперс" – 114:124 (31:38, 28:24, 29:30, 26:32)

Ф: Бледсоу (41), Букер (20), Такер (10 + 14 подборов).

К: Гриффин (29), Фелтон (18), Редик (16).

"Денвер" – "Мемфис" – 99:119 (18:27, 31:35, 20:25, 30:32)

Д: Галлинари (14), Мудиай (14), Артур (14).

М: М. Газоль (24), Конли (18), Рэндолф (14).