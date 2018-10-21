39 очков Уокера помогли "Шарлотт" обыграть "Майами"

"Шарлотт" обыграл "Майами" в матче регулярного чемпионата НБА - 113:112. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Хорнетс" Кемба Уокер, набравший 39 очков.

"Детройт" победил "Чикаго" - 118:116. По 33 очка набрали Блэйк Гриффин и Зак Лавин. В еще одной игре "Даллас" переиграл "Миннесоту" - 140:36.

НБА

Регулярный чемпионат

"Майами" - "Шарлотт" - 112:113 (29:34, 23:38, 30:20, 30:21)

М: Уэйд (21), Драгич (20), Макгрудер (19+10 подборов).

Ш: Уокер (39), Монк (15), Уильямс (13).

"Чикаго" - "Детройт" - 116:118 (27:25, 31:35, 26:25, 32:33)

Ч: Лавин (33), Холидэй (19), Пэйн (17).

Д: Гриффин (33), Джексон (18), Смит (15).

"Даллас" - "Миннесота" - 140:136 (37:46, 32:23, 28:30, 43:37)

Д: Дончич (26), Джордан (22), Мэттьюс (19).

М: Таунс (31), Роуз (28), Тиг (22).