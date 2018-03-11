39-летний Новицки может сыграть в следующем сезоне НБА

Главный тренер "Далласа" Рик Карлайл заявил, что ветеран команды Дирк Новицки может продолжить карьеру и в следующем сезоне. Ранее и сам 39-летний форвард отмечал, что не готов уходить из спорта.

– На данный момент есть большая вероятность, что Новицки будет играть и в следующем сезоне, – цитирует ESPN Карлайла.

Напомним, что немец провел уже 20 лет в НБА и все – за "Маверикс". Его действующий контракт имеет опцию продления на следующий сезон, за который он заработает 5 миллионов долларов. В этом сезоне он провел 65 матчей в регулярном чемпионате, в среднем набирая по 12,4 очка и делая по 5,7 подбора за игру.