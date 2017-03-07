36 очков Чендлера помогли "Денверу" обыграть "Сакраменто"

"Денвер" обыграл "Сакраменто" в матче регулярного чемпионата НБА - 108:96. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Наггетс" Уилсон Чендлер, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 12 подборов. В еще одном поединке "Юта" одержала победу над "Нью-Орлеаном" - 88:83.

НБА

Регулярный чемпионат

"Денвер" - "Сакраменто" - 108:96 (25:24, 32:26, 33:23, 18:23)

Д: Чендлер (36+12 подборов), Галлинари (18), Харрис (15).

С: Коллисон (17), Куфос (14+10 подборов), Хилд (14).

"Юта" - "Нью-Орлеан" - 88:83 (29:14, 14:20, 18:18, 27:31)

Ю: Хэйворд (23), Гобер (15+15 подборов), Беркс (10).

Н: Дэвис (20+12 подборов), Кроуфорд (19), Казинс (15).