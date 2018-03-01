32 очка Дюранта помогли "Голден Стэйт" обыграть "Вашингтон"

"Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на своей площадке "Вашингтон" - 109:101. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 32 очка.

Кроме того, "Атланта" победила "Индиану", а "Финикс" обыграл "Мемфис". Защитник "Санс" Девин Букер набрал 34 очка.

НБА

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Голден Стэйт" - 101:109 (21:36, 35:22, 14:27, 31:24)

В: Портер (29+10 подборов), Убре (17), Моррис (16).

Г: Дюрант (32), Карри (25), Игуодала (14).

"Мемфис" - "Финикс" - 102:110 (27:21, 27:36, 18:25, 30:28)

М: М. Газоль (22+13 подборов), Харрисон (20), Мартин (16).

Ф: Букер (34), Джексон (29), Пэйтон (19).

"Атланта" - "Индиана" - 107:102 (28:27, 27:23, 30:15, 22:37)

А: Коллинс (16), Принс (15), Дедмон (15).

И: Богданович (26), Оладипо (22), Стефенсон (16).