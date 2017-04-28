32 очка Дерозана помогли "Торонто" обыграть "Милуоки" и выйти на "Кливленд"

"Торонто" на выезде обыграл "Милуоки" в шестом матче 1/8 финала плей-офф НБА - 92:89. Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Яннис Адетокумбо, набравший 34 очка. В составе гостей больше всего набрал Демар Дерозан - 32 очка.

Эта победа позволила "Торонто" выиграть серию со счетом 4-2. В следующем раунде команда встретится с "Кливлендом".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Шестой матч

"Милуоки" - "Торонто" - 89:92 (24:28, 14:23, 23:23, 28:18)

М: Адетокумбо (34), Миддлтон (19), Деллаведова (12).

Т: Дерозан (32), Лоури (13), Пауэлл (8).

Счет в серии: 2-4.