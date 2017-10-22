29 очков Гриффина помогли "Клипперс" разгромить "Финикс"

"Клипперс" разгромил "Финикс" со счетом 130:88 в матче регулярного чемпионата НБА. "Санс" проиграли в третьей встрече кряду.

В составе победителей 29 очков записал на свой счет Блэйк Гриффин, 18 очков у Лу Уильямса. У "Финикса" 15 очков набрал Алекс Лень, у Девина Букера – 13 очков.

Напомним, что в этой встрече травму левой стопы получил разыгрывающий "Клипперс" Милош Теодосич. В ближайшее время он пройдет обследование.

НБА

Регулярный сезон

"Клипперс" – "Финикс" – 130:88 (23:18, 35:26, 32:20, 40:24)

К: Гриффин (29), Уильямс (18), Беверли (15)

Ф: Лень (15), Букер (13), Джексон (12)

Теодосича унесли с паркета в матче с "Финиксом". Видео