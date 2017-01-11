28 очков Дюранта помогли "Голден Стэйт" победить "Майами", "Детройт" уступил "Сакраменто", несмотря на преимущество в 18 очков

В матче регулярного чемпионата НБА "Голден Стэйт" на своей площадке нанес поражение "Майами" – 107:95. 28 очков набрал форвард калифорнийцев Кевин Дюрант. Дабл-даблом отметился центровой гостей Хассан Уайтсайд.

Разыгрывающему "Воинов" Стефену Карри не хватило одной передачи и двух подборов до трипл-дабла. Его команда одержала вторую победу подряд, 33-ю в сезоне и продолжает лидировать в Западной конференции. Для "Хит" поражение стало третьим подряд. Флоридцы идут 14-ми на "Востоке".

В другом поединке "Детройт" на выезде уступил "Сакраменто" (94:100). В дуэли центровых команд победителем вышел лидер хозяев Демаркус Казинс – на его счету 24 очка и 13 подборов. Андре Драммонд отметился лишь 9 очками и 12 подборами.

Стоит отметить, что по ходу встречи "Сакраменто" уступал с разницей с 18 очков. "Кингз" прервали серию из трех поражений кряду и поднялись на девятое место на "Западе". "Детройт" – десятый в Восточной конференции.

НБА

Регулярный чемпионат

"Голден Стэйт" – "Майами" – 107:95 (27:29, 26:25, 26:14, 28:27)

Г: Дюрант (28 + 8 подборов), Ст. Карри (24 + 9 передач + 8 подборов), Др. Грин (13 + 9 подборов), И. Кларк (10).

М: Уайтсайд (28 + 20 подборов), Т. Джонсон (18 + 7 подборов), Драгич (17), Дж. Джонсон (14).

"Сакраменто" – "Детройт" – 100:94 (21:29, 22:27, 25:21, 32:17)

С: Казинс (24 + 13 подборов), Толливер (17), Куфос (12 + 8 подборов), Гэй (11 + 7 подборов), Темпл (11).

Д: Колдуэлл-Поуп (21), Р. Джексон (19), Т. Харрис (18), Драммонд (9 + 12 подборов).