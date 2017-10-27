28 очков Адетокумбо не спасли "Милуоки" от поражения в матче с "Бостоном"

"Бостон" обыграл "Милуоки" в матче регулярного чемпионата НБА - 96:89. После пяти матчей у команд одинаковая статистика - по три победы и два поражения. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Бакс" Яннис Адетокумбо. На его счету дабл-дабл: 28 очков и 10 подборов. Центровой "Селтикс" Эл Хорфорд набрал 27 очков.

НБА

Регулярный чемпионат

"Милуоки" - "Бостон" - 89:96 (23:28, 21:15, 25:29, 20:24)

М: Адетокумбо (28 очков + 10 подборов), Брогдон (15), Миддлтон (15).

Б: Хорфорд (27), Ирвинг (24), Бэйнс (12).