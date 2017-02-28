27 очков Дюранта помогли "Голден Стэйт" обыграть "Филадельфию"

"Голден Стэйт" в матче регулярного чемпионата НБА обыграл на выезде "Филадельфию" - 119:108. Самым результативным игроком встречи стал форвард "Уорриорз" Кевин Дюрант, набравший 27 очков. В еще одном поединке "Атланта" одержала победу над "Бостоном" - 114:98.

НБА

Регулярный чемпионат

"Филадельфия" - "Голден Стэйт" - 108:119 (31:32, 25:27, 24:34, 28:26)

Ф: Шарич (21), Хендерсон (16), Холмс (15).

Г: Дюрант (27), Томпсон (21), Карри (19).

"Бостон" - "Атланта" - 98:114 (24:24, 23:27, 24:33, 27:30)

Б: Томас (19), Смарт (16), Браун (15).

А: Шредер (21), Ховард (17+12 подборов), Миллсэп (17+10 подборов).