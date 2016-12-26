09:09 | БАСКЕТБОЛ — НБА

19 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Клипперс"

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"Лейкерс" на своем паркете переиграл "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первая за пять последних встреч победа подопечных Люка Уолтона.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джамал Кроуфорд, записавший на свой счет 22 очка, 3 передачи и 1 перехват.

Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов стал одним из лучших в своей команде, набрав 19 очков и 3 подбора.  

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Клипперс" - 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)

Л: Янг (19), МОЗГОВ (19), Уильямс (14), Расселл (14).

К: Кроуфорд (22), Редик (22), Спейтс (15).

Дополнительная информация

http://basketball.sport-express.ru/men/nba/

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КОММЕНТАРИИ (5)
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romy4_84

вообще прикол конечно - заметка о том что вроде бы неплохой матч, а на видео издевка со сквозняком. ладно в нба над мозговым смеются, но наши то зачем?)

13:16

romy4_84

то как Мозгов играет в защите, напоминает как Валуев боксировал. смешно и грустно. 90-е место из 93-х центровых лиги по плюс-минус.

13:12

juventus1978

to kolam :) очень точны сквозняк :D

11:50

kolan

Не могу разобрать, на гифке очень точное попадание, или сквозняк?))

11:07

alanku

Смотрел за игрой в полглаза. Гриффин и Пол не играли, считай четверти команды нет (а может и больше?). Можно сказать Тима справился под своим щитом с Джорданом и броск со средней дистанции не подкачал. Игру Тимы в плюс! В спойлерах была прописано что это первая победа Лейкерс над Клипперс с 2013 года.

09:39

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