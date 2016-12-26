19 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Клипперс"

"Лейкерс" на своем паркете переиграл "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первая за пять последних встреч победа подопечных Люка Уолтона.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джамал Кроуфорд, записавший на свой счет 22 очка, 3 передачи и 1 перехват.

Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов стал одним из лучших в своей команде, набрав 19 очков и 3 подбора.

НБА

Регулярный чемпионат

"Лейкерс" - "Клипперс" - 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)

Л: Янг (19), МОЗГОВ (19), Уильямс (14), Расселл (14).

К: Кроуфорд (22), Редик (22), Спейтс (15).