19 очков Мозгова помогли "Лейкерс" обыграть "Клипперс"

"Лейкерс" на своем паркете переиграл "Клипперс" в матче регулярного чемпионата НБА. Это первая за пять последних встреч победа подопечных Люка Уолтона.
Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Джамал Кроуфорд, записавший на свой счет 22 очка, 3 передачи и 1 перехват.
Российский центровой хозяев Тимофей Мозгов стал одним из лучших в своей команде, набрав 19 очков и 3 подбора.
НБА
Регулярный чемпионат
"Лейкерс" - "Клипперс" - 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)
Л: Янг (19), МОЗГОВ (19), Уильямс (14), Расселл (14).
К: Кроуфорд (22), Редик (22), Спейтс (15).
romy4_84
вообще прикол конечно - заметка о том что вроде бы неплохой матч, а на видео издевка со сквозняком. ладно в нба над мозговым смеются, но наши то зачем?)
13:16
romy4_84
то как Мозгов играет в защите, напоминает как Валуев боксировал. смешно и грустно. 90-е место из 93-х центровых лиги по плюс-минус.
13:12
juventus1978
to kolam :) очень точны сквозняк :D
11:50
kolan
Не могу разобрать, на гифке очень точное попадание, или сквозняк?))
11:07
alanku
Смотрел за игрой в полглаза. Гриффин и Пол не играли, считай четверти команды нет (а может и больше?). Можно сказать Тима справился под своим щитом с Джорданом и броск со средней дистанции не подкачал. Игру Тимы в плюс! В спойлерах была прописано что это первая победа Лейкерс над Клипперс с 2013 года.
09:39