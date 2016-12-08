11 очков Мозгова не спасли "Лейкерс" от разгрома в Хьюстоне

"Хьюстон" разгромил "Лос-Анджелес" в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 134:95. Самым результативным игроком встречи стал защитник "Рокитс" Эрик Гордон, набравший 26 очков. Российский центровой гостей Тимофей Мозгов провел на паркете 14 минут 52 секунды, набрал 11 очков и сделал 5 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

"Хьюстон" – "Лос-Анджелес" – 134:95 (43:27, 24:28, 39:22, 28:18)

Х: Гордон (26), Харден (25), Андерсон (12).

Л: Уильямс (24), Рэндл (21 + 10 подборов), Игнрэм (12), МОЗГОВ (11).