Никита Курбанов: "Свое истинное лицо ЦСКА показал в третьей четверти"

Форвард ЦСКА​ Никита Курбанов после победы над "Миланом" (93:84) в стартовом матче Евролиги отметил агрессивную игру в защите. По его словам, армейцы в третьей четверти показали свое истинное лицо.

– Мы столько открытых мячей позволили "Милану" бросить в начале матча! В то же время мы не забили свои мячи в нападении, поэтому соперник так быстро ушел в отрыв, – цитирует "Р-Спорт" Курбанова. – Свое истинное лицо ЦСКА показал в третьей четверти. Мы вышли агрессивные, агрессивно играли в защите, это и дало нам хороший пинок в нападении. Мы постоянно давили, игра в защите придала нам большую уверенность в нападении.

Тяжело сказать, сколько времени понадобится ЦСКА, чтобы сыграться. Лучше в начале сезона сыграть такой матч, как с "Миланом", чем победить с разницей в 20 очков и думать, что у нас все замечательно. В таких матчах как раз закаляется характер команды, тем более у нас практически наполовину поменялся состав. Такие игры только на пользу ЦСКА.