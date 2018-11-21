"Зенит" проиграл "Тренто", "Локомотив" вырвал победу у "Тофаша"

"Локомотив" обыграл в матче группового турнира Еврокубка турецкий "Тофаш" - 105:99 в овертайме. Самым результативным в составе краснодарской команды стал защитник Айзея Уайтхэд, который набрал 24 очка. На счету Дмитрий Кулагина и Джамела Маклина по 21 очку. "Локо" в 8-ми матчах турнира одержал 7 побед.

"Зенит" уступил в овертайме итальянскому "Тренто" - 99:102. Форвард питерцев Бето Гомес набрал 28 очков, защитник Аарон Крафт сделал 13 передач.

Кубок Европы

Группа B

"Тофаш" (Турция) - "Локомотив" (Россия) - 99:105 ОТ (16:18, 25:26, 30:24, 19:22, 9:15)

Группа C

"Зенит" (Россия) - "Тренто" (Италия) - 99:102 ОТ (26:16, 26:14, 19:24, 18:35, 10:13)