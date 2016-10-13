"Вологда-Чеваката" и "Енисей" не смогли выйти в основную часть Кубка Европы

"Енисей" на своей площадке одолел "Сегед" (67:65) в ответном матче предварительного раунда Кубка Европы. Но этот результат не позволил российскому клубу пробиться в основную сетку турнира, так как первая встреча завершилась победой венгров со счетом 94:72.
В другом поединке "Вологда-Чеваката" во втором раз подряд уступила турецкому "Самсуну" (61:70) и также выбыла из борьбы за трофей.
Кубок Европы
Женщины
Предварительный раунд
Ответные матчи
"ЕНИСЕЙ" (Россия) – "Сегед" (Венгрия) – 67:65 (12:22, 14:10, 19:16, 22:17)
Первый матч – 72:94.
"ВОЛОГДА-ЧЕВАКАТА" (Россия) – "Самсун" (Турция) – 61:70 (24:14, 10:18, 13:12, 14:26)
Первый матч – 79:82.
Дополнительная информация
http://basketball.sport-express.ru/women/europecup/2016-2017/