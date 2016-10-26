14:44 | БАСКЕТБОЛ — Еврокубки

Василий Карасев: "Зенит" кровь из носу хочет попасть в следующий раунд Кубка Европы"

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Главный тренер "Зенита" Василий Карасев перед матчем Кубка Европы с "Мурсией" отметил, что его команда знает игроков соперника по товарищеской встрече во время предсезонной подготовки. Поединок состоится сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 20.00 по московскому времени.

– Наша команда выиграла у "Мурсии" в товарищеском матче, – цитирует пресс-служба клуба Карасева. – Я бы не придавал значения этому результату, все-таки в рамках предсезонной подготовки тренеры ротируют состав, просматривая наибольшее количество игроков. Так что обе команды играли неоптимальными составами. Хотя хорошо, что мы имеем представление о сопернике, знаем исполнителей и их возможности. Мы кровь из носу хотим попасть в следующий раунд Кубка Европы. Вообще в каждом турнире баскетболисты "Зенита" должны выкладываться на 100 процентов.

Дополнительная информация

http://basket.fc-zenit.ru/news/team/70963.html

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