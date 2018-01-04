Василий Карасев: "В матче с "Летувос Ритас" "Зенит" позволил сопернику вернуться в игру"

Главный тренер "Зенита" Василий Карасев после матча группы F Еврокубка против "Летувос Ритас" (98:96) отметил важность добытой победы. Специалист подчеркнул, что в какой-то момент встречи его подопечные стали допускать "странные потери".

– Это очень важная победа, всегда важно хорошо стартовать, особенно играя на выезде, – цитирует клубная прессс-служба Карасева. – На стадии топ-16 всего 6 игр, так что каждый матч на вес золота. Если не считать начала игры, то мы контролировали ход встречи, но потом допустили несколько странных потерь, позволили сопернику вернуться в игру, к тому же их гнали вперед трибуны. Главное, что в концовке смогли очень хорошо отзащищаться и выиграли.

– Что стало определяющим в конце встречи?

– Безусловно, игра в защите. Как я уже сказал, мы сами создали себе проблемы, сложно объяснить несколько потерь подряд, но в конце взяли себя в руки. Женя Валиев сначала почему-то не стал забивать легкие два очка, едва не дав шанс "Летувос Ритас" на победу, но в итоге он же совершил решающий перехват, став героем матча.

– Дрю Гордон выступал здесь в прошлом сезоне. Что можете сказать о его игре сегодня?

– Дрю играл с особенной мотивацией. Его здесь хорошо знают, поэтому он хотел еще раз показать, на что способен.

– Курич набрал 30 очков. Можно назвать его вклад в победу наибольшим?

– Кайл – отличный снайпер, когда он ловит свой бросок, против него практически невозможно защищаться. Хорошо, что сегодня был как раз тот самый момент.