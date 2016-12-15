Валерий Лиходей: "Надеюсь, в "Топ-16" "Химки" покажут такой же результат"

Форвард "Химок" Валерий Лиходей после матча группового турнира Еврокубка против "Бильбао" (99:78) отметил, что соперник играл без амбиций и желания. Подмосковная команда с шесть победами в активе заняла первое место в своей группе и вышла в топ-16.

- С "Бильбао" мы встречались уже во второй раз, и первый матч получился примерно таким же: в Испании мы вышли вперед в третьей четверти, сегодня удалось уйти в отрыв в первой, - приводит пресс-служба "Химок" слова Лиходея. - Мы набрали хороший ход, а соперник играл без амбиций и желания, поэтому разница вполне закономерная. У "Бильбао" сегодня ничего особо не получалось: они играли одно и то же, и мы к этому быстро адаптировались. Рады, что заняли первое место в группе. Надеюсь, в топ-16 покажем такой же результат.