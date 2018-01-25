УНИКС уступил "Реджо-Эмилии"

УНИКС на выезде проиграл "Реджо-Эмилии" в матче топ-16 Кубка Европы. В другом матче группы H "Лимож" уступил "Виллербанну", который идет на первом месте в таблице. Итальянская команда занимает вторую позицию, а российская команда - третью.

Кубок Европы

Tоп-16

Группа H

"Реджо-Эмилия" (Италия) – УНИКС (Россия) – 76:75 (17:30, 21:15, 12:15, 26:15)

"Лимож" (Франция) - "Виллербанн" (Франция) - 61:87 (12:20, 12:28, 21:20, 16:19)