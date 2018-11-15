"Уникаха" выиграла шестой матч кряду

"Уникаха" на выезде переиграла "Скайлайнерс" в матче группового турнира Кубка Европы. В другой встрече этой же группы "Морнар" одолел "Фиат".

Напомним, что в группе D также выступает российский УНИКС, который лидирует в таблице.

Кубок Европы

Группа A

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Монако" (Франция) - 75:91 (29:29, 16:15, 17:32, 13:15)

Группа D

"Морнар" (Черногория) - "Фиат" (Италия) - 86:83 (20:21, 25:19, 20:20, 21:23)

"Скайлайнерс" (Германия) - "Уникаха" (Испания) - 78:84 (25:16, 8:28, 25:19, 20:21)