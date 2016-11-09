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Марко Тодорович: "Матч с "Бильбао" будет для меня особенным"

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Форвард "Химок" Марко Тодорович отметил, что матч Кубка Европы с "Бильбао" будет для него особенным. Раньше он выступал за эту испанскую команду.

– Конечно же, этот матч станет для меня особенным. Впервые я сыграю против "Бильбао" после того, как перестал выступать за эту команду. Сейчас там многое изменилось, – цитирует официальный сайт "Химок" Тодоровича. – Ждем упорной борьбы, так как мне известна горячая атмосфера на их арене. В этом сезоне они показали, что могут обыгрывать большие команды типа "Барселоны", поэтому будет непросто. Мы должны подойти к этой встрече с таким же настроем, как и к двум нашим предыдущим играм. В этом случае у нас появятся отличные шансы на победу. В составе "Бильбао" я могу выделить Мумбру, Эрвеля, а также Деяна Тодоровича, который дает команде хорошую энергию.

Дополнительная информация

http://bckhimki.ru/news/clubnews/2016/november/3363/

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