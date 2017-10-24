"Локомотив" обыграл "Летувос Ритас", Рэгланд набрал 21 очко

"Локомотив" на выезде в овертайме обыграл "Летувос Ритас" в матче Кубка Европы ФИБА. Встреча завершилась со счетом 93:85 в пользу российской команды.

Для краснодарцев эта победа стала третьей подряд. Самым результативным игроком в составе победителей стал Джо Рэгланд, на счету которого 21 очко. Дабл-дабл оформил Фрэнк Элегар (17+10 подборов). У проигравших точнее всех был Лукас Маврокефалидис (22 балла).

Кубок Европы ФИБА

Групповой турнир

Группа C

"Летувос Ритас" (Литва) - "ЛОКОМОТИВ" (Россия) - 85:93 (21:18, 22:25, 21:18, 17:20, 4:12)

24 октября.