Душко Иванович: "Химки" победили "Альбу" благодаря своей атаке"

Главный тренер "Химок" Душко Иванович после победы над "Альбой" (102:72) в гостевом матче группового турнира Кубка Европы подчеркнул, что команда здорово играла в атаке. По словам Ивановича, его подопечные принимали верные решения на площадке.

– Эта игра была очень важна для нас, и я счастлив, что мы выиграли, – приводит официальный сайт турнира слова Ивановича. – "Альба" здорово действовала в двух первых встречах, и я ожидал, что нам придется обыгрывать их благодаря сильной игре в обороне. Но по факту мы победили благодаря своей атаке. Мы хорошо реализовывали броски, здорово двигали мяч и принимали правильные решения при игре в один в один.