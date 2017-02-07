Дижон Томпсон: "Сам подошел к руководству "Нижнего" и поинтересовался, нужна ли моя помощь"

Форвард "Нижнего Новгорода" Дижон Томпсон рассказал, что сам предложил нижегородскому клубу свою помощь. В середине января с 33-летним американцем было подписано соглашение до конца сезона. Ранее баскетболист уже выступал за нижегородцев с 2012 по 2014 год.

– Никто не предлагал мне вернуться, все получилось совершенно спонтанно, – цитирует пресс-служба клуба Томпсона. – Когда "Нижний Новгород" приезжал на матч Топ-16 Кубка Европы с "Хапоэлем" в Иерусалим и я увидел своих старых знакомых: врачей команды, администраторов, – на меня нахлынули ностальгические чувства. Поскольку "НН" тогда крупно проиграл, после матча я сам подошел к руководству клуба и поинтересовался, нужна ли команде моя помощь. Мне ответили, что поговорят с тренером и выяснят, заинтересован ли Артурс Шталбергс в моем переходе.

– Вернувшись в "Нижний Новгород", ощутили тот дух, который был в раздевалке команды, когда вы выступали здесь ранее?

– Пятьдесят на пятьдесят. С одной стороны, мне все отлично знакомо: город, арена, наша тренировочная база. В клубе остались люди, с которыми я работал бок-о-бок. Но в то же время очень много новых лиц. С большинством игроков и тренером я только знакомлюсь. Однако в Нижнем я по-прежнему чувствую себя хорошо

– В свой первый заход в "НН" вы больше всего запомнились своими потрясающими "аллей-упами". Раз сейчас вы не чувствуете себя таким молодым - значит, больше мы не увидим знаменитых "парашютов". Тем более что и тогдашнего вашего ассистента Оби Троттера в команде больше нет?

– С "парашютами" сейчас действительно сложно, и в первую очередь дело в том, что мы больше не играем вместе с Оби (улыбается). Тогда нашему тренеру Зорану Лукичу удалость найти какую-то потрясающую связь между мной и Троттером. Сейчас в "НН" тоже дружный коллектив, но такого понимания, как с Оби, вряд ли будет с кем-то еще. Мы с ним до сих пор поддерживаем теплые отношения. Он сейчас играет в Бельгии, но мы постоянно на связи.