23 очка Харпера помогли "Зениту" вырвать победу у "Ульма" в Еврокубке

В матче группового турнира Кубка Европы "Зенит" на выезде одолел "Ульм" – 95:93. Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Райан Томпсон, набравший 28 очков. На пять баллов меньше у игрока сине-бело-голубых Демонте Харпера.

Для российской команды победа стала второй в четырех играх. "Зенит" вышел на третье место в группе D, "Ульм" опустился на четвертую строчку.

Кубок Европы

Мужчины

Групповой турнир

Группа D

"Ульм" (Германия) – "ЗЕНИТ" (Россия) – 93:95 (22:24, 22:18, 21:31, 28:22)

У: Томпсон (28 + 8 подборов), Фоту (18), Льюис (17).

З: Харпер (23), Симонович (17), С. Карасев (17), Курич (10), Рейнольдс (6 + 10 передач).