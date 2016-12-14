18 очков Шведа помогли "Химкам" обыграть "Бильбао"

"Химки" в домашнем матче 8-го тура группового турнира Кубка Европы обыграли "Бильбао" (99:78). Самым результативным игрокм встречи стал Алексей Швед, набравший 18 очков. Победа позволила российской команде остаться лидером группы В.
В другом матче "Нижний Новгород" в родных стенах уступил "Цедевите" (82:84). После этой встречи команда Артурса Шталбергса осталась на третьей строчке в турнирной таблице группы А.
Кубок Европы
Мужчины
Группа B
"Химки" (Россия) - "Бильбао" (Испания) - 99:78 (27:10, 28:22, 22:25, 22:21)
Х: Швед (18)
Б: Бува (18)
Кубок Европы
Мужчины
Группа A
"Нижний Новгород" (Россия) - "Цедевита" (Хорватия) - 82:84 (12:24, 19:18, 20:24, 31:18)
Н: Бойнтон (31).