18 очков Шведа помогли "Химкам" обыграть "Бильбао"

"Химки" в домашнем матче 8-го тура группового турнира Кубка Европы обыграли "Бильбао" (99:78). Самым результативным игрокм встречи стал Алексей Швед, набравший 18 очков. Победа позволила российской команде остаться лидером группы В.

В другом матче "Нижний Новгород" в родных стенах уступил "Цедевите" (82:84). После этой встречи команда Артурса Шталбергса осталась на третьей строчке в турнирной таблице группы А.

Кубок Европы

Мужчины

Группа B

"Химки" (Россия) - "Бильбао" (Испания) - 99:78 (27:10, 28:22, 22:25, 22:21)

Х: Швед (18)

Б: Бува (18)

Кубок Европы

Мужчины

Группа A

"Нижний Новгород" (Россия) - "Цедевита" (Хорватия) - 82:84 (12:24, 19:18, 20:24, 31:18)

Н: Бойнтон (31).