Женская сборная России в овертайме уступила Бельгии на чемпионате Европы

Женская сборная России во втором матче на чемпионате Европы в Чехии в овертайме проиграла Бельгии.

По ходу встречи россиянки уступали с разницей "-19", но смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.

Отметим, что россиянки сделали подборов на чужом щите столько, сколько бельгийки всего – 31, всего у России 59 подборов.

Чемпионат Европы

Женщины

Группа D

РОССИЯ – Бельгия – 75:76 ОТ (15:29, 17:17, 17:15, 19:7, 7:8)

Р: Принс (17 + 5 передач), Вадеева (16 + 14 подборов), Белякова (14 + 8 подборов).