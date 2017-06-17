Женская сборная России в овертайме уступила Бельгии на чемпионате Европы

Женская сборная России во втором матче на чемпионате Европы в Чехии в овертайме проиграла Бельгии.
По ходу встречи россиянки уступали с разницей "-19", но смогли сравнять счет и перевести игру в овертайм.
Отметим, что россиянки сделали подборов на чужом щите столько, сколько бельгийки всего – 31, всего у России 59 подборов.
Чемпионат Европы
Женщины
Группа D
РОССИЯ – Бельгия – 75:76 ОТ (15:29, 17:17, 17:15, 19:7, 7:8)
Р: Принс (17 + 5 передач), Вадеева (16 + 14 подборов), Белякова (14 + 8 подборов).
Stena
А какая формула турнира? И кто основные претенденты на победу?
19:10
Хрю-хрю
Россия даже после этого случайного поражения остаётся главным претендентом на победу в турнире. У Бельгии в первой половине залетело всё что можно. Так бывает в баскетболе. Вадеева просто феномен.
18:55
fanat2017
ПОЗОР,а писали одно поражение в 10 играх,едем возвращать престиж,играет одна Принс,да Вадеева. Чурки безрукие из под кольца попасть не могут. 5-3-х очковых из 22 забили. С такой игрой и Черногорию не обыграть. По крайней мере не верю,что разнесём .как Латвия. Дай бог выиграть!!!Позор. Для полного позора надо обосраться футболистам и будет всё !!!!!
18:50
DG (new))
то FINIX Я полностью игру нет смотрел, но комментатор сказал, что Васин посадил на скамью полкоманды и играл концовку по сути одной пятёркой............................................................ FINIX , простите, а прошлый матч вы смотрели? Тут у тренера надо спрашивать не почему он полкоманды на скамейку усадил, а как эти тети оказались в составе сборной страны
18:37
DG (new))
Бельгия не супер баскетбольная держава, но эта колода Воутерс показала, что ни кто из Российских центровых ей не конкурент ( ни Вундер-Киндер, ни Тихоня). Так отпахать в свои 36 весь матч - это отличный уровень... Вообще охота спросить, кто занимается "физикой в нашей сборной? Что против не самой атлетичной Латвии с концовки 3.четверти еле ноги переставляли, что с бельгийками в овере просто встали (время идет, счетчик секунды считает, нужно разыгрывать позиционку, а они только притащили свои zadnici на периметр, как же Вы забьете, милочки, если только за 16 секунд до конца атаки начинаете двигаться)/// За характер спасибо, за игру стыдно.....
18:32
FINIX
Джон....Сильвер имея в группе таких легких соперников - итак играть ------------------- КАК играть? Кто вам сказал, что наша команда будет выносить соперников с двузначным счётом? Откуда у вас такая уверенность? Я полностью игру нет смотрел, но комментатор сказал, что Васин посадил на скамью полкоманды и играл концовку по сути одной пятёркой. Конечно, они устали. Принс еле ноги передвигала, поэтому и не попала ничего. А почему Васин так поступил? Вот в чём вопрос. А не в том, что мы проиграли "великой" Бельгии. У них, по крайней мере, ещё пылит элитная в недавнем прошлом Воутерс. А у нас кто? 18-летняя Вадеева? Она молодец безусловно, но ей нужен опыт. Такие игры дают его с избытком. Всё будет нормально, хватит истерить.
18:31
Джон....Сильвер
Хрю-хрю Завтра Латвия выиграет у Бельгии и всё встанет на свои места. 18:01 - Если, наши проиграют Черногории, а мы теперь видим, что это может запросто произойти, тогда уже как раз только на победу именно Бельгии над Латвией нужно будет рассчитывать! А вообще - имея в группе таких легких соперников - итак играть - одним словом - позорище!
18:17
Andrewxyz
Vive la Belgique!
18:13
marksan
Позорницы!
18:07
Хрю-хрю
Завтра Латвия выиграет у Бельгии и всё встанет на свои места.
18:01
diskmen
День сенсаций.Гандбол,Баскетбол.Что нам подарят футболёры.
18:01
РУССКИЙ КОНФИДЕРАСТ
Бельгиечки, РОДНЕНЬКИЕ!!!!!!!!!! Люблю каждую в отдельности и всех группой!!!!!!!!!! Ну, что, вчерашние глоры, горлопаны и ура--поцтреоты, ВЕЛИЧАЙШАЯ /!!!!!!!!!!!!!!/ европейская баскет--держава показала нашим недо-натурализованым, натурализованым и пере-натурализованым "тёмно-ягодичным" спортсменкам, как надо играть?????
17:58
Джон....Сильвер
Просто слов нет! Проиграли великой баскетбольной державе - Бельгии!!! Гандболисты облажались, сейчас баскетболистки, через 2 часа футболисты - им не привыкать, еще останется волейболистам штатникам проиграть и будет прелестный покер! Такое ощущение складывается, что у нас не то, что за сборную не престижно выступать, а как будто люди, выступая за нее и руководя ею - в дерьме вымазываются! А уж, Федерациям, руководящими командными видами спорта - вообще Респект! Так завалить дело, как вы - еще суметь надо!
17:58