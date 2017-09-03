Виталий Мутко: "Сборная здорово стартовала на Евробаскете, но это только начало"

Вице-премьер РФ Виталий Мутко считает, что сборная России на Евробаскете укомплектована сильными игроками. По его мнению, в матчах против Турции и Сербии команда Сергея Базаревича проявила характер.

Напомним, россияне стартовали на чемпионате Европы с побед над турками (76:73) и сербами (75:72).

- Сборная в принципе укомплектована хорошими игроками высокого уровня, ребята серьезные, - цитирует "Р-Спорт" Мутко. - В целом, я считаю, здорово сыграли в первых двух матчах, надо так двигаться. Но это только начало, впереди сложные матчи. Хотя и сейчас играли с лидерами, проявили характер, волю и желание. Я думаю, что все болельщики рады за ребят, удачи им дальше. Будем за них болеть и переживать.

Следующим соперником сборной России станет Бельгия. Матч состоится 4 сентября, начало игры - 17.00 по московскому времени.